Tajlandia: Mister Polski zatrzymany przez policję

Daniel Borzewski postanowił wynająć skuter, by zwiedzić miasto Pattaya. W trakcie przejażdżki zatrzymali go funkcjonariusze policji, by przeprowadzić standardową kontrolę. Polak chciał przedstawić prawo jazdy, jednak okazało się, że polski dokument nie jest ważny w Tajlandii.

Najpier funkcjonariusz chciał mu wlepić mandat, który w przeliczeniu na polską walutę wynosił około 200 złotych. Jak informuje Fakt24.pl, Polakowi udało się zejść z tej kwoty na jedyne 75 złotych.

Odkąd wygrał tytuł Mistera Polski stara się godzić obowiązki Mistera ze swoją największą pasją, czyli tańcem. Podczas Sylwestra w Telewizyjnej Dwójce tańczył m.in. podczas występów Natalii Oreiro i Roksany Węgiel. Daniel Borzewski pojawił się również w takich programach jak "Jaka to melodia?", "The Voice of Poland", "Mam talent", "Dance Dance Dance" i "Taniec z gwiazdami".