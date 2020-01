Holandia wskazała, kto stoi za katastrofą ukraińskiego Boeinga

Zapytany, czy Iran powinien zostać objęty kolejnymi sankcjami, Blok ocenił, że będzie to zależało od reakcji Iranu i wyników śledztwa ws. przyczyn katastrofy.

Szef holenderskiej dyplomacji przybył do Brukseli na nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw unijnych. Rozmowy będą dotyczyły wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Do sprawy odniosła się też Ank Bijleveld, holenderska minister obrony. - MIVD (Wojskowa Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa red.) posiada również niezależne informacje, które prawdopodobnie wskazują, że był to pocisk przeciwlotniczy - mówiła, cytowana przez portal "Do Volkstrant".

Holandia to już czwarte państwo, które winą za katastrofę lotniczą ukraińskiego Boeinga obarcza Iran. Wcześniej podobną wersję wydarzeń przedstawiły USA, Kanada i Wielka Brytania.

- Mamy informacje z wielu źródeł, w tym od naszych sojuszników i od naszego własnego wywiadu, wskazujące, iż samolot został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze. Mogło to być nieumyślne - powiedział w czwartek Trudeau, premier Kanady. Tego samego dnia pojawiło się także oświadczenie premiera Zjednoczonego Królestwa, Borisa Johnsona. "Są teraz informacje, że samolot został zestrzelony przez irański siły. Mogło być to niezamierzone" - przekazał szef brytyjskiego rządu. Poinformował, że Wielka Brytania ściśle współpracuje z Kanadą.