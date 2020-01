Brexit stał się faktem. Wielka Brytania opuściła UE

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to konsekwencja referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 r., w którym za takim rozwiązaniem zagłosowało 52 proc. Brytyjczyków. Głosowało wówczas 72,2 proc. uprawnionych. Formalnie Brexit rozpoczął się 29 marca 2017 r. Od poniedziałku Unia Europejska rozpocznie przygotowania do drugiej fazy negocjacji w sprawie przyszłych relacji unijno-brytyjskich.

Brexit to pierwszy przypadek w historii, gdy państwo członkowskie opuszcza Wspólnotę. W efekcie Unia Europejska straciła prawie 5,5 proc. swojej powierzchni, niemal 13 proc. ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15 proc. unijnego PKB.

Z okazji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, premier Boris Johnson powiedział w orędziu, że Wielka Brytania będzie w stanie "zrealizować zmiany, za którymi zagłosowali Brytyjczycy". Johnson stwierdził też, że "przy wszystkich jej silnych stronach i godnych podziwu cechach, Unia Europejska zmieniła się w ciągu 50 lat w kierunku, który już nam dłużej nie odpowiada".