Biden rezygnuje. Błyskawiczna reakcja Trumpa

Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta USA. Donald Trump odniósł się do decyzji przywódcy Stanów Zjednoczonych w rozmowie telefonicznej z dziennikarzami CNN. Trump nazwał Bidena "zdecydowanie najgorszym prezydentem w historii kraju".

Donald Trump ocenił również szanse Kamali Harris w wyścigu prezydenckim. Jego zdaniem, pokonanie Harris będzie łatwiejsze niż zwycięstwo nad Bidenem.

Trump ostro reaguje na decyzję Bidena

Kandydat Partii Republikańskiej umieścił także wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social. "Krzywousty Joe Biden nie nadawał się do kandydowania na prezydenta i z pewnością nie nadaje się do pełnienia tej funkcji. I nigdy się nie nadawał! Osiągnął stanowisko prezydenta tylko dzięki kłamstwom, fałszywym wiadomościom i nieopuszczaniu swojej piwnicy. Wszyscy wokół niego, w tym jego lekarz i media, wiedzieli, że nie jest zdolny do bycia prezydentem – i nie był, a teraz spójrzcie, co zrobił z naszym krajem, z milionami ludzi przekraczającymi naszą granicę, całkowicie niekontrolowanymi i niesprawdzonymi, wielu z więzień, szpitali psychiatrycznych i rekordową liczbą terrorystów. Będziemy bardzo cierpieć z powodu jego prezydentury, ale bardzo szybko naprawimy wyrządzone przez niego szkody" – napisał Donald Trump.

Z kolei szef komitetu wyborczego Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów Richard Hudson nazwał decyzję Joe Bidena o wycofaniu się z kampanii wyborczej "historycznym skandalem". – Prezydent USA jest niezdolny do normalnego funkcjonowania. Demokraci o tym wiedzieli i okłamywali naród amerykański, aby to zatuszować. Wyborcy nie wybaczą ani nie zapomną im zdrady swojego zaufania – powiedział. – Jeśli prezydent jest psychicznie niezdolny do prowadzenia kampanii, jest też psychicznie niezdolny do posiadania kodów nuklearnych. Każdy Demokrata w Izbie Reprezentantów musi teraz odpowiedzieć na pytanie: czy prezydent jest w stanie sprawować swoją funkcję do końca kadencji? – dodał.

