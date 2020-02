Potworna masakra w Tajlandii. Sprawca wszystko relacjonował w internecie

Policja zastrzeliła żołnierza, który w sobotni wieczór wtargnął z bronią do centrum handlowego w Nakhon Ratchasima i zaczął strzelać do ludzi. Morderca zabarykadował się w podziemiach centrum handlowego, biorąc zakładników. W sumie mężczyzna zastrzelił 26 osób, a co najmniej 60 ranił.

Napastnik, którego służby zidentyfikowały jako kaprala Jakapantha Thommę, najpierw zastrzelił swojego dowódcę, a potem zabrał broń i wojskowy samochód, którym następnie udał się do centrum handlowego "Terminal 21". Na nagraniach wideo, które można znaleźć w sieci, widać jak mężczyzna strzela na oślep do ludzi. Materiały z kamer przemysłowych w centrum handlowego uwieczniły zamaskowanego i uzbrojonego mężczyznę z arsenałem broni. Akcja tajskich służb pod centrum handlowym trwała 15 godzin. Żołnierz kilka razy próbował wydostać się z podziemi budynku. Podczas szturmu sprawca zabił jednego z policjantów. Co najmniej kilku funkcjonariuszy zostało rannych. Żołnierz przed i po rozpoczęciu masakry zamieszczał w internecie szokujące wpisy i zdjęcia. Najpierw napisał: "Śmierć jest nieunikniona dla wszystkich", a w trakcie szturmu: "Czy mam się poddać?". Facebook na wniosek tajlandzkich władz zablokował jego konto.

Jedna z kobiet, której udało się uciec z budynku jeszcze przed masakrą, zeznała, że schowała się w jednym ze sklepów gdy tylko usłyszała strzały. Stamtąd zdołała wydostać się na zewnątrz. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że na ten moment nie ma informacji o ofiarach pochodzenia polskiego.