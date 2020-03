Włochy: W ciągu doby zmarło 345 zakażonych koronawirusem

345 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech – poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. Łączna liczba zmarłych w tym kraju wzrosła do 2503. Zakażonych jest obecnie 26 tysięcy ludzi; to wzrost o prawie 3 tysiące od poniedziałku. Wyzdrowiało 2941 chorych.

Włoskie szpitale są w coraz trudniejszej sytuacji. W szpitalu w Bergamo, na północy Włoch, czyli w prowincji najbardziej dotkniętej w kraju epidemią koronawirusa, nie ma już wolnych łóżek na oddziale reanimacji. Pacjenci wymagający tam hospitalizacji będą przewożeni do innych placówek. Obecnie w tym rejonie Lombardii zakażonych jest ponad 3700 osób.

Szef włoskiego MSZ ogłosił, że do jego państwa trafi 10 ton pomocy medycznej z Chin dotrze w środę do Mediolanu. Pomoc to dar kilku chińskich prowincji. Transport sprzętu potrzebnego do walki z epidemią koronawirusa zostanie przywieziony samolotem z Szanghaju. Otrzyma go służba zdrowia w regionie Lombardia, który zmaga się z największym we Włoszech kryzysem epidemicznym.