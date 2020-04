Nie żyje znany muzyk jazzowy. Zabił go koronawirus

"Chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty". Rekordowy bilans zgonów z powodu koronawirusa...

Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa; to rekordowy dzienny bilans - informują amerykańskie media. Oznacza to - jak zauważa Reuters - że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie...