110 zgonów z powodu koronawirusa u sąsiada Polski

Liczba dobowo odnotowanych zgonów zmniejszyła się o 74 w porównaniu z niedzielą. Liczba ta maleje w Niemczech czwarty dzień z rzędu.

W ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 1775 osób. To o 683 dobowo zidentyfikowanych przypadków mniej niż w dniu poprzednim. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech od początku epidemii wynosi 141 672.

Ok. 3500 zainfekowanych osób zostało uznanych za wyleczonych w ciągu ostatniej doby - poinformował RKI. Ogółem wyzdrowiało ok. 91,5 tys. zakażonych. To 64 proc. wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 w Niemczech.

Najwięcej zakażeń koronawirusem wykryto w Bawarii - 37 849, czyli 26 proc. wszystkich infekcji w RFN.