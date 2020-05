Węgry walczą z epidemią. Najniższy przyrost liczby zgonów od ponad miesiąca

Stwierdzono też stosunkowo niewiele nowych zakażeń koronawirusem – 29. Liczba wszystkich wykrytych infekcji tym patogenem wzrosła do 3313, zaś zgonów – do 425. Ponad 1000 osób uznano już za wyleczone i opuściły one szpitale.

Obecnie w szpitalach leczy się 746 chorych na COVID-19, przy czym 45 oddycha przy pomocy respiratora. Na rządowej stronie podkreślono w poniedziałek wieczorem, że liczba osób leczonych w szpitalach od tygodnia stopniowo spada – wynosiła tego dnia 782 i była najniższa od połowy kwietnia.

Na kwarantannie domowej przebywa ponad 11 tys. osób.

Czytaj także:

Duży skok liczby ozdrowieńców. COVID-19 pokonało już ponad 6 tys. PolakówCzytaj także:

Niemcy: Znaczny wzrost nowych zakażeń