Pierwsze wyniki szczepionek na COVID-19. Ekspertka podaje datę

Pytana przez AFP o harmonogram badań klinicznych szczepionki przeciwko COVID-19 ze zmodyfikowanej szczepionki przeciw odrze, Gerke powiedziała, że rozpoczęcie badań klinicznych spodziewane jest w lipcu, a pierwsze wyniki fazy I spodziewane są do końca października. – Faza II lub faza II/III są zaplanowane na początek grudnia – dodała.

AFP spytała ekspertkę, czy w kontekście epidemii COVID-19 próby kliniczne fazy II lub III, których głównym celem jest ustalenie skuteczności szczepionki, mogą być pierwszą ukierunkowaną kampanią szczepień.

– Nie bezpośrednio – odparła Gerke. – Ale gdy tylko zgromadzone zostaną wystarczające dane na temat jakości, bezpieczeństwa, skuteczności, immunogenności i efektywności szczepionki, może być wymagana klasyfikacja do stosowania w nagłych wypadkach przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). To umożliwia stosowanie produktów, które nie zostały jeszcze dopuszczone (do użytku) – wyjaśniła.

Zdaniem Gerke należy również wziąć pod uwagę fakt, że "konieczne będzie jednoczesne zaplanowanie produkcji szczepionek na dużą skalę w celu szybkiego przygotowania setek milionów dawek".

Według ekspertki to, które populacje byłyby priorytetem w pierwszych kampaniach szczepień, będzie zależało od "skuteczności szczepionki w badaniach fazy II/III w różnych kategoriach wiekowych, a także liczby dostępnych dawek szczepionki, rozwoju epidemii (...) i wiedzy, którą zdobędziemy w nadchodzących miesiącach".