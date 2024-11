Kto jest faworytem wyborów w USA? Badanie rozwiewa wątpliwości

Takie dane opublikowała stacja ABC News, bazując na modelu predykcyjnym "Projekt 538”, który do analizy możliwych wyników uwzględnia dane socjologiczne, ekonomiczne i demograficzne, a także sondaże poparcia i ich wiarygodność.

Najnowsze dane pokazują, że Trump wygra 52 razy na 100, podczas gdy Harris ma 48 szans na wygraną. Szanse na to, że ktoś inny zostanie wybrany na prezydenta USA, są minimalne.

Stacja zauważyła, że w przededniu wyborów prezydenckich czołowe pracownie sondażowe USA zaczęły publikować wyniki badań społecznych, nie wyjaśniając jednak, komu Amerykanie oddają większość swoich głosów. Faktem jest, że w siedmiu swing states nadal obserwuje się wahania w decyzjach wyborców.

Wybory w USA

5 listopada w USA odbędą się wybory prezydenckie. Kandydatka Partii Demokratycznej, obecna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris ma po swojej stronie większość celebrytów, a także wiele mediów. Z kolei Donald Trump otrzymał silne wsparcie właściciela Tesli, SpaceX i X Elona Muska. Co ciekawe, wpływowa gazeta "The Washington Post", po raz pierwszy od ponad 30 lat, zdecydowała, że nie udzieli oficjalnego poparcie żadnemu z kandydatów.

"New York Times" i Siena College opublikował ostatni ogólnokrajowy sondaż. Z badań wynika, że Kamala Harris i Donald Trump cieszą się takim samym poparciem, a walka będzie trwała do ostatniej chwili. Po uwzględnieniu innych kandydatów wyniki sondażu uległy niewielkiej zmianie – 46 proc. respondentów opowiedziało się za Kamalą Harris, podczas gdy 47 proc. wskazało na Donalda Trumpa. Jeszcze w październiku, podczas poprzednich badań, prowadziła Kamala Harris (49 proc. do 47 proc). Sondaż Siena College dla "NYT" został przeprowadzony w dniach 20-23 października wśród 2516 zarejestrowanych wyborców.

Czytaj też:

Trump przemawiał na wiecu. Za jego plecami europoseł PiSCzytaj też:

Biznes aborcyjny i pornograficzny hojnie finansuje kampanię Harris