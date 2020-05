90 proc. Włochów nosiło maseczki w pierwszej fazie epidemii

Z danych uzyskanych na podstawie ankiet Instytut Statystyczny Istat ogłosił w raporcie, że w kwietniu maseczek używało ponad 89 procent osób w wieku powyżej 18 lat. Jak odnotowano, zwyczaj ten utrwalił się we wszystkich grupach wiekowych. Najwięcej osób noszących maseczki to te w wieku od 45 do 54 lat. Korzystało z nich 94,5 proc. z nich.

Najmniej tych, którzy stosowali te środki ochrony w tygodniach szerzenia się koronawirusa, było wśród osób powyżej 75. roku życia. Tego zalecenia przestrzegało 73 procent seniorów. W analizie zaznaczono, że wynika to zapewne z tego, że ludzie starsi najrzadziej wychodzili z domu podczas przymusowej kwarantanny w kraju.

W tym samym raporcie odnotowano, że Włosi mimo bardzo surowych restrykcji przeżyli ten czas w dobrym klimacie rodzinnym. Trzy czwarte ankietowanych przyznało, że był on pozytywny. 8 procent za negatywny uznało nastrój w rodzinach w czasie zamknięcia w domach.

91 procent mieszkańców Italii pozytywnie oceniło wprowadzone przez rząd reguły walki z epidemią i ograniczenia.

Obliczono także, że każdy Włoch 12 razy dziennie mył ręce podczas pierwszego etapu kryzysu epidemicznego.