Greta Thunberg: To wstydliwy dzień dla Europy

Elektrownia Datteln IV w Nadrenii Północnej-Westfalii była budowana od 2007 roku i kosztowała 1,5 miliarda euro. Otwarcie jej po tak wielu latach od rozpoczęcia budowy wynikało z usterki konstrukcyjnej oraz sądowych i politycznych sporów. Co więcej, w ubiegłym roku negatywną opinię ws. uruchomienia Datteln IV wydała rządowa komisja ekspertów. Mimo to niemieckie władze zgodziły się, by elektrownia rozpoczęła komercyjną produkcję energii elektrycznej.

Dzień otwarcia elektrowni nastoletnia aktywistka klimatyczna określiła jako "wstydliwy dzień dla Europy". "Chcielibyśmy uniknąć katastrofy klimatycznej, a jednak wysyłamy światu sygnał, który świadczy o czymś innym" – napisała w sobotę na Twitterze Grata Thunberg.

