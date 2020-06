Już ponad 2,5 miliona przypadków koronawirusa. Niepokojące doniesienia z USA

Francja: Najwięcej zgonów na COVID-19 od trzech dni

Liczba osób, które zmarły na COVID-19 we Francji wzrosła w piątek o 26 do 29 778; to największa liczba zgonów od trzech dni. Z kolei liczba osób hospitalizowanych, u których zdiagnozowano koronawirusa, spadła poniżej 9 tysięcy po raz...