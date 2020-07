Szkocja nie zwolni z kwarantanny przyjezdnych z Hiszpanii i Serbii

3 lipca brytyjski rząd ogłosił listę 59 państw i terytoriów, po przyjeździe z których podróżni od 10 lipca nie będą musieli odbywać 14-dniowej kwarantanny. Znalazło się na niej 18 państw UE, w tym Polska, a także m.in. Norwegia, Szwajcaria, małe państwa europejskie, jak Monako czy San Marino, niewielkie wyspy będące popularnymi kierunkami turystycznymi, głównie na Karaibach, a ponadto Australia, Nowa Zelandia, Wietnam, Korea Południowa, Japonia czy Hongkong.

Ponieważ rządy w Londynie i Edynburgu nie mogły się porozumieć co do listy, ostatecznie dotyczy ona przyjazdów wyłącznie do Anglii, a władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej – w kompetencjach których jest zdrowie publiczne – miały same sporządzić swoje listy.

Szkocka lista obejmuje 57 krajów i terytoriów – znalazły się na niej te same terytoria, co na liście brytyjskiego rządu, z wyjątkiem Hiszpanii i Serbii. Zwłaszcza pominięcie tego pierwszego kraju jest istotne, bo Hiszpania jest dla szkockich turystów piątym najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów zagranicznych.

Sturgeon powiedziała, że niższy poziom aktywnych przypadków koronawirusa w Szkocji niż w pozostałej części kraju oznacza, że jej pozycja jest "nieco inna niż Wielkiej Brytanii jako całości", zatem "nie możemy z czystym sumieniem znieść ograniczeń" dla osób przybywających z Hiszpanii czy Serbii. Ewentualne zmiany na liście mogą nastąpić 20 lipca, gdy dokonana zostanie kolejna ocena sytuacji.

Szefowa szkockiego ostrzegła, by nie próbować omijać kwarantanny podróżując poprzez lotniska w Anglii, bo utrzymana została ona z konkretnego powodu, a poza tym władze będą miały dane o podróżnych i nadal będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole sprawdzające, czy osoby, które powinny odbywać kwarantannę faktycznie to robią.

Obowiązek odbywania kwarantanny w całej Wielkiej Brytanii wszedł w życie 8 czerwca. Dotyczy on niemal wszystkich przyjeżdżających –zarówno jej obywateli, jak i cudzoziemców. W Szkocji kara za nieprzestrzeganie obowiązku kwarantanny wynosi 480 funtów, podczas gdy w pozostałej części kraju jest to 1000 funtów.