Skandal w Niemczech po ujawnieniu warunków pracy opiekunek seniorów

Kobiety, które w większości stanowią mieszkanki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, często pracują bez umowy. Ich wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 1500-1700 euro za miesiąc. Biorąc pod uwagę, że opiekunki wykonują swoje obowiązki przez całą dobę, daje to stawkę 2,08 euro za godzinę. Dodając do tego często złe warunki zakwaterowania, brak ubezpieczenia i prawa do urlopu na jaw wychodzi skandaliczny obraz warunków, w jakich muszą pracować opiekunki seniorów z Niemiec.

W rozmowie z dziennikiem „Rheinische Post” Szef Federalnego Stowarzyszenia Usług Opiekuńczych (BBD) Thomas Eisenreich wyraził swoje oburzenie tą sytuacją. Wskazał również, ile powinna wynosić uczciwa pensja pracujących ze staruszkami kobiet.

– Jeżeli kierowalibyśmy się narodowymi kryteriami, 24-godzinna opieka oznaczałaby mniej więcej 3,5 miejsc pracy. Tak, aby mogły być zapewnione dni wolne czy urlop. Przeliczając dawałoby to 9100 euro miesięcznie – powiedział Eisenreich.

Dopiero pandemia koronawirusa zwróciła uwagę na problem warunków pracy opiekunek osób starszych w Niemczech. Po zamknięciu granic wielu seniorów zostało bez opieki. W tej sytuacji zatrudnienie osoby do pomocy stało się dla wielu niemieckich rodzin priorytetem. Niejako "przy okazji" odkryto również warunki, w jakich pracowały do tej pory kobiety.

Jak szacują niemieckie służby obecnie w kraju pracuje około 300 tysięcy kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei osób w podeszłym wieku, które wymagają opieki w domu jest w tej chwili w Niemczech ok. 2,6 miliona.

