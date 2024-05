Gen. Pytel: Ludzie PiS chcą sprzedać Polskę Rosji. Reaguje Cenckiewicz

"Ludzie PiS chcą sprzedać Polskę Rosji. Idą drogą Orbana" – tak "Newsweek" zatytułował rozmowę z gen. Piotrem Pytlem, w latach 2014-2015 szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Co w zamian za władzę czy udział w interesach mają do zaoferowania Kaczyński i jego ludzie? Mają do sprzedania Polskę. Sprzedać Polskę to znaczy przygotować ją do połknięcia przez Rosję – przekonuje Pytel we fragmencie wywiadu, który w niedzielę został opublikowany na stronie internetowej "Newsweeka".

Cenckiewicz o Pytlu: Kolejne papiery zostaną ujawnione

Na słowa byłego szefa SKW zareagował historyk Sławomir Cenckiewicz, były przewodniczący komisji badającej wpływy rosyjskie w Polsce, która została powołana pod koniec rządów PiS. Po wyborach i zmianie władzy Sejm odwołał wszystkich jej członków.

Cenckiewicz w obszernym wpisie przypomina o kontaktach Pytla z Rosjanami, w tym o umowie podpisanej przez SKW z FSB. W grudniu 2017 r. Pytel został zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową. Prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego w ramach umowy ze służbami specjalnymi obcego państwa.

"Po latach to wszystko stało się kompromitacją, bo skończył się reset z Rosją a ludzie z którymi się kolegowałeś to zwykli kryminaliści z FSB. Cały Zachód obłożył ich sankcjami. A papiery o tobie stały się jawne, a kolejne zostaną jeszcze ujawnione… W dodatku masz inne kłopoty w prokuraturze…" – napisał Cenckiewicz na portalu X.



"Zdekonspirowałeś się, został ci Newsweek"

"I wreszcie cała Polska zobaczyła film w którym się skompromitowałeś jak nikt… Film nagrany przez restauratora nad którym służba, której byłeś szefem utraciła kontrolę i nawet długo nie wiedziała o jego istnieniu… Pokłóciłeś się w dodatku z kumplem który o Tobie opowiada na lewo i prawo kim naprawdę jesteś. Zdekonspirowałeś się i podwładnych, co kablowali lokal w którym gadałeś z FSB, ale ich ktoś też wcześniej okablował" – czytamy we wpisie historyka.



"To musisz dziś bredzić, że nic się nie stało a wszystko co pokazano o tobie to Ruscy.. po prostu musisz… Musisz krzyczeć «łapać złodzieja», kiedy stoisz z deską z napisem FSB w ręku, nożem którym rzucałeś w ścianę, i czapką Aurory na łbie. Musisz! Przegrałeś! I wiesz, że kumple z SKW ci nie pomogą… bo sami przegrali! Został ci Newsweek… A nam prawda! Filmowa i książkowa – same fakty, dokumenty, sygnatury… konkrety!" – argumentuje Cenckiewicz.



