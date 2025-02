Rzecznik IPN: Zwracam się do wszystkich kłamców i manipulatorów

W ostatnim czasie Instytut Pamięci Narodowej stał się obiektem krytyki ze strony części polityków i mediów. W odpowiedzi na liczne oskarżenia rzecznik IPN wydał oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza zarzutom dotyczącym funkcjonowania instytucji oraz sposobu wydatkowania środków publicznych. Zdaniem Rafała Leśkiewicza część informacji prezentowanych w przestrzeni publicznej jest zmanipulowana, co ma na celu wywołanie fałszywego wrażenia o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Instytutu.

Rzecznik IPN: Nie zastraszycie nas

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik instytucji powtórzył, że wszelkie działania IPN są zgodne z prawem. Rafał Leśkiewicz zapewnił, że medialne ataki nie spowodują, że instytucja zaniecha swojej działalności.

– Chciałbym skierować swoje słowa do wszystkich kłamców i manipulatorów. Jeżeli się państwu wydaje, że poprzez formułowanie swoich kłamstw, manipulacji, niedomówień sprawicie, że zniechęcicie nas do naszej pracy, że podetniecie nam skrzydła, że nas zastraszycie, to chcę państwu powiedzieć, że jesteście w błędzie – powiedział.

Rzecznik podkreślił, że IPN to niezależna instytucja, która "konsekwentnie i z pełną determinacją będzie realizowała nałożone na nas zadania opisane w ustawie o IPN". Dodał, że ostatnie "masowe ataki" mają związek ze startem prezes instytucji Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

– Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że ten masowy atak jest wynikiem faktu, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej, korzystając ze swoich konstytucyjnych, demokratycznych praw zdecydował się na kandydowanie w wyborach na najwyższy urząd Rzeczpospolitej Polskiej. Instytut Pamięci Narodowej jest wciągany, mimo że nie jest uczestnikiem kampanii wyborczej w rozgrywkę polityczną sił, które są wrogie instytutowi – powiedział Leśkiewicz.

Czytaj też:

Ukraina nadal blokuje zgody na ekshumacje. Rzecznik IPN: Nie ma żadnej odpowiedziCzytaj też:

"To przeraża". Nawrocki: Tej sytuacji nie można dalej tolerować