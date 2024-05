Uśmiechaj się, bo jak ci…

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego niespełna miesiąc. Już wybory samorządowe miały być wielkim triumfem Koalicji 13 grudnia, ze szczególnym uwzględnieniem Platformy Obywatelskiej, potwierdzającym „demokratyczny przełom” a tu kicha. Nie wyszło. Oportunistyczny aparat jest niepewny, nie wie, na kogo stawiać, a nuż wróci Kaczyński? Powyborczy entuzjazm ulotnił się w ciągu kilku miesięcy. Nawet najwierniejsi coraz głośniej stękają.

"Co robić"

No to może chociaż wybory do Parlamentu Europejskiego? W końcu „europejskie”, najbardziej angażujące wielkomiejski elektorat. No nie, chyba też nie. Sondaże wyglądają coraz bardziej dramatycznie. Co robić? Co robić? – niesie echo pomiędzy betonowymi ścianami bunkra pod siedzibą Platformy Obywatelskiej.