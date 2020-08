Szokująca kampania w Holandii. Media reklamowały "dobrą śmierć"

Szokująca kampania, która była promowana hasłem "Nowa normalność to możliwość powrotu do powszechnej dyskusji o końcu”, pojawiła się w holenderskich mediach podczas pandemii koronawirusa. Spoty reklamujące "dobrą śmierć" wyświetlane były zarówno w ogólnokrajowej telewizji, jak i w stacjach komercyjnych. Również w mediach społecznościowych w ramach tej samej kampanii promowano treści nawołujące do uśmiercania ludzi starszych.

Holandia jest krajem, który ma jedną z najbardziej liberalnych polityk dotyczących dostępności eutanazji. Osoby cierpiące na demencję mogą zostać poddane eutanazji bez swojej zgody. W ostatnim czasie do parlamentu wpłynął wniosek o rozszerzenie możliwości skorzystania z eutanazji dla każdego, kto skończył 75 lat bez względu na stan zdrowia.

Obrońcy życia apelują o powstrzymanie reklamowania eutanazji, jako "zabiegu" czy interwencji ułatwiającej życie rodzinie osoby starszej. Ich zdaniem organizacje propagujące "dobrą śmierć" badają nastroje społeczeństwa i starają się wyczuć, do jakiej granicy mogą się posunąć. Równocześnie organizacje pro-life wyraziły smutek, że Kościół Katolicki w Holandii nie zabrał głosu w sprawie spotów propagujących zabijanie osób starszych i chorych.

Czytaj także:

"Nie możemy pozwolić, aby to się tak skończyło!". Hołownia nie odpuszcza posłomCzytaj także:

"To polityczne samobójstwo". Były poseł PO ostro do Budki