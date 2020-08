Przewodniczący RE rozmawiał z Putinem o sytuacji na Białorusi

Przewodniczący Rady Europejskiej przekazał prezydentowi Rosji ustalenia szczytu państw UE, który odbył się wczoraj. Ze względu na sytuację epidemiczną, spotkanie miało formę wideokonferencji. Tuż przed szczytem przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej przedstawili oficjalne stanowisko, w którym wzywają Aleksandra Łukaszenkę do: "dialogu i zorganizowania nowych wyborów, przyjęcia europejskiego planu solidarności z Białorusią oraz do poszanowania suwerenności Białorusi".

Charles Michel powiedział Władimirowi Putinowi, że państwa członkowskie Unii przekazały Białorusinom poparcie w ich dążeniu do suwerenności i samorządności. Zdaniem przewodniczącego RE jest tylko jedna droga do przodu.

"Jest tylko jedna droga do przodu: poprzez dialog polityczny oraz demokratyczny i pokojowy proces obejmujący wszystkie strony" - napisał na Twitterze Michel.

"Wczoraj UE27 wyraziła solidarność z mieszkańcami Białorusi w ich pragnieniu określenia własnej przyszłości. Dziś powtórzyłem to prezydentowi Putinowi" - napisał przewodniczący RE.

Od 9 sierpnia w Mińsku i innych miastach Białorusi trwają protesty przeciwko prezydentowi kraju Aleksandrowi Łukaszence. Białorusini nie zgadzają się z wynikami wyborów, według których obecny prezydent utrzymał swój urząd.

Podczas ulicznych zamieszek doszło do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumili protesty. Aresztowano kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć 5 osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

Czytaj także:

"Tego nie da się obronić". Gawryluk o manipulacji dot. KaczyńskiegoCzytaj także:

Trzaskowski narzeka na brak wytycznych od MEN. "Rząd umywa ręce od odpowiedzialności"