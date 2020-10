Holandia chce przymusowej antykoncepcji dla części kobiet

Projekt zakłada przymusową antykoncepcję dla kobiet, które nie są zdolne do właściwej opieki nad dzieckiem i które nie chcą stosować regularnej antykoncepcji. W szczególności dotyczy on m.in. osób uzależnionych, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, zakażonych HIV, osób z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością umysłową oraz kobiet skazanych w przeszłości za znęcanie się nad dziećmi. Projekt nowych przepisów zakłada podanie zastrzyku lub implantu antykoncepcyjnego, co uniemożliwi zajście w ciążę.

Projekt poparł minister zdrowia i lider partii Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny. – Okoliczności, w jakich niektóre dzieci przychodzą na świat, można nazwać wręcz przykrymi. Dlatego jestem i wciąż będę orędownikiem zapobiegania rodzicielstwu wśród osób do niego niezdolnych. W niektórych przypadkach wskazane jest, aby w ogóle zapobiegać ciąży – powiedział szef resortu zdrowia Hugo de Jonge.

Pomysł, choć nie jest nowy (podobna propozycja została przedstawiona w 2012 roku) spotkał się z krytyką pisarza i publicysty dziennika "Trouw" Stevo Akkermana.

– To, że niektórzy ludzie nie powinni rozmnażać się, to myśl, która czasami przychodzi do głowy, ale zawsze pojawia się pytanie, kim są ci niektórzy i kto powinien mieć władzę nad ich intymnym życiem, na podstawie jakich kryteriów. Jest to pogwałcenie praw podstawowych, takich jak prawo do tworzenia rodziny i nietykalności ciała - musisz być przestępcą, zanim państwo może odebrać ci te prawa, zamykając cię. Albo musisz być niekompetentny psychicznie. Ale to nie jest omawiana kategoria, chodzi o kobiety (i kilku mężczyzn), które mają poważne problemy, ale są zdecydowanie kompetentne – powiedział Akkerman.

Czytaj także:

"Jesteśmy zależni od woli obywateli". Podbramkowa sytuacja w NiemczechCzytaj także:

Hołownia: Nie jest pan naszym bogiem, panie Kaczyński