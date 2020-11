"Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy Was o to prosić". Burger King apeluje: Zamawiajcie w McDonald's

Klienci Burger Kinga na pewno nie spodziewali się takiego oświadczenia. W mediach społecznościowych w Wielkiej Brytanii i Francji ta popularna sieć fastfoodowa zaskoczyła ich prośbą o zamawianie jedzenia u swojej głównej konkurencji – McDonald's.

"Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy Was o to prosić. Podobnie jak nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy zachęcać Was do zamawiania jedzenia z KFC, Subwaya, Domino's Pizza, Pizza Hut" – czytamy w oświadczeniu. Apel Burger King ma na celu zwrócenie uwagi na problemy branży gastronomicznej w obliczu obostrzeń wprowadzanych w związku z epidemią koronawirusa.

Sieć prosi, aby kupować jedzenie w McDonald's, Pizza Hut, Taco Bell czy w innych restauracjach sieciowych, ale też w niezależnych barach, których jest "zbyt wiele, by je wszystkie wymienić". Jak podkreślono w komunikacie, restauracje zatrudniające tysiące pracowników naprawdę potrzebują teraz wspacia.

"Jeśli chcecie pomóc, nie żałujcie sobie pysznego jedzenia, zamawiając je z dostawą do domu, na wynos czy w drive thru. Whopper to zawsze najlepszy wybór, ale zamówienie Big Maca też nie jest takim złym pomysłem" – wskazuje Burger King.

Oświadczenie sieci okazało się dobrym pomysłem marketingowym, bo niemal natychmaist rozeszło się w mediach społecznościowch.