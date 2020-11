Zwycięstwo Bidena porażką PiS? Spychalski: To jest coś niebywałego

W sobotę serwis CNN podał, że z nieoficjalnych danych wynika, że kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden wygrał wybory. Jak wynika z wyliczeń stacji, wygrywając w stanie Pensylwania Joe Biden zdobył wymagane 270 głosów elektorskich i pokonał Donalda Trumpa w wyborach. Światowi przywódcy gratulują politykowi sukcesu.

Sam Trump nie zamierza się jednak tak łatwo poddać. Prezydent podważa uczciwość wyborów, wskazuje na szereg nieprawidłowości, do jakich miało dojść podczas głosowania oraz zapowiada pozwy sądowe.

– Dziwię się wielu politykom, szczególnie opozycji, którzy zwycięstwo Joe Bidena ogłaszają w taki sposób, jakby to była jakaś porażka polskiego rządu. To jest coś niebywałego. My współpracujemy zarówno z zapleczem prezydenta Trumpa, jak i Joe Bidena. Mamy wiele relacji. Polska ambasada w Stanach Zjednoczonych prowadzi bardzo intensywne rozmowy. Jestem przekonany, że co do fundamentów polityki amerykańskiej nie będzie zmiany – przekonuje Błażej Spychalski w rozmowie z radiową Jedynką

Wcześniej Joe Bidenowi oficjalne gratulacje złożył prezydent Polski Andrzej Duda. "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom i wysoką jakość polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego dla jeszcze silniejszego sojuszu" – napisał w sobotę na Twitterze prezydent Duda.