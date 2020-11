Fatalne wieści z Włoch. Tak źle nie było od wczesnej wiosny

731 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na COVID-19, co oznacza największą dobową liczbę zgonów od wczesnej wiosny. Potwierdzono 32191 nowych zakażeń koronawirusem – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykonanych zostało 208 tys. testów.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 46464. Do tej pory koronawirusa wykryto u 1,2 mln osób, z których wyzdrowiało 457 tys. Od początku epidemii wykonano ponad 19 mln badań. Obecnie zakażonych jest co najmniej 733 tys. osób. W ciągu doby liczba pacjentów na intensywnej terapii wzrosła o 120, do 3612. Łącznie w szpitalach przebywa ponad 36 tys. chorych na Covid-19, o około 650 więcej niż w poniedziałek. Wtorek został uznany za najbardziej tragiczny dzień epidemii w regionie Wenecja Euganejska. W ciągu doby na COVID-19 zmarło tam 100 osób. Prezes krajowego Instytut Służby Zdrowia Silvio Brusaferro powiedział: "To, co wydarzy się w czasie Bożego Narodzenia, będzie w dużym stopniu zależeć od tego, jak się zachowujemy". Wyraził nadzieję, że wprowadzone kroki i zachowanie ludzi doprowadzą do tego, że spadnie wskaźnik zakaźności i sytuacja epidemiczna poprawi się w całych Włoszech. Czytaj także:

