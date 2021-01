Szczepionka firmy Moderna zostanie dopuszczona do obrotu w UE?

Agencja wydaje opinię o szczepionce. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu preparatu do obrotu należy do Komisji Europejskiej.

Dotąd jedyną dopuszczoną do obrotu w UE szczepionką jest Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech.

Opracowana przez amerykańską firmę Moderna szczepionka, znana jako mRNA-1273, została już dopuszczona w Izraelu, Kanadzie i w USA.

Szef KPRM Michał Dworczyk informował w poniedziałek, że Moderna może dostarczyć do końca I kwartału 2021 r. do Polski ok. 800 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Oznaczałoby to zaszczepienie kolejnych 400 tys. osób, bo konieczne jest podanie dwóch dawek.

KE nie kupuje szczepionek, ale w imieniu Unii Europejskiej wraz z państwami członkowskimi rozmawia z firmami farmaceutycznymi o zamówieniach. Za zakupy odpowiadają państwa członkowskie. Komisja negocjuje kontrakty z firmami farmaceutycznymi, aby szczepionki były dostarczane do wszystkich państw członkowskich.

