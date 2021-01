Brytyjski minister zdrowia: Ponad 200 tys. osób dziennie dostaje szczepionkę

Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział w tym tygodniu, że chce, by do połowy lutego pierwszą dawkę szczepionki otrzymały cztery pierwsze grupy priorytetowe, czyli wszyscy mieszkańcy i pracownicy domów opieki, ogół osób powyżej 70. roku życia, wszyscy frontowi pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej oraz osoby, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na Covid-19. Liczbę tych osób szacuje się na ok. 13-14 milionów.

"Tak, jesteśmy na dobrej drodze. Czynnikiem ograniczającym tempo są obecnie dostawy (szczepionek), ale zwiększają się one. Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż w tej chwili codziennie szczepionych jest ponad 200 tys. osób. Zaszczepiliśmy już około jednej trzeciej seniorów powyżej 80. roku życia w kraju, więc robimy znaczne postępy, ale wciąż jest przestrzeń do dalszej poprawy" - powiedział Hancock w rozmowie ze stacją Sky News.

Z kolei w rozmowie z BBC ocenił, że liczba zaszczepionych sięga już 2 mln. "W ciągu ostatniego tygodnia zaszczepiliśmy więcej osób niż przez cały grudzień, więc przyspieszamy" - wskazał. Na pytanie, ile osób zostało zaszczepionych, odpowiedział: "To około 2 milionów, ale jutro opublikujemy dokładne dane, a potem będą one codziennie aktualizowane".

Minister zdrowia zapowiedział też, że celem rządu jest, by do jesieni każdy dorosły mieszkaniec kraju miał możność zaszczepienia się przeciwko Covid-19. 8 grudnia Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zaczęła stosować szczepionkę opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech, natomiast 4 stycznia - również jako pierwsza - preparat stworzony przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca.