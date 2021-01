You Tube banuje Donalda Trumpa

Powodem blokady jest "podżeganie do przemocy", jakiego miał się dopuścić Donald Trump. You Tube zbanował konto prezydenta USA na co najmniej najbliższych siedem dni. W tym czasie na platformie nie ukaże się żaden film głowy państwa.

twitter

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę Facebook i Twitter zdecydowały się zablokować konto ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Decyzja ta zapadła po zamieszkach, do jakich doszło w gmachu Kapitolu.

W wydanym później oświadczeniu Mark Zuckerbeg poinformował o przedłużeniu blokady, która została nałożona na konta prezydenta Trumpa na Facebooku i Instagramie "na czas nieokreślony, co najmniej na kolejne dwa tygodnie, aż do pokojowego przekazania władzy".

Czytaj też:

Od 26 stycznia do USA tylko z testem na COVID-19Czytaj też:

Nie żyje największy sponsor Donalda Trumpa