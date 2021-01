Dobre wieści z Czech. Obniżył się indeks ryzyka epidemicznego

W poprzednią środę zarejestrowano 17 739 nowych przypadków zakażenia. Odsetek pozytywnych wyników przeprowadzonych testów na koronawirusa w porównaniu do zeszłego tygodnia spadł z 45,6 do 36,4 proc., ale w poniedziałek i we wtorek był niższy niż w środę. Najwyższy udział pozytywnych wyników w ciągu całej epidemii był 1 stycznia i przekroczył 52 proc.

Obecnie w Czechach są 143 824 aktywne zakażenia. Od początku marca 2020 r., gdy w Czechach stwierdzono pierwsze przypadki nowego koronawirusa, zakaziły się nim 866 522 osoby.

Według ostatnich danych w szpitalach jest hospitalizowanych 7182 pacjentów. 1103 chorych jest w ciężkim stanie. System ochrony zdrowia dysponuje 19-procentową rezerwą łóżek na oddziałach intensywnej opieki oraz 26-procentową rezerwą łóżek, na których można podawać chorym tlen.

W Czechach zmarło dotąd 13 856 osób zakażonych koronawirusem. W poniedziałek zanotowano 154 zgony, a we wtorek 82. Te dane będą aktualizowane w ciągu dnia.

Wskaźnik ryzyka epidemicznego wynosi aktualnie 75 w skali od zera do 100, co jest górną granicą czwartego poziomu w pięciopoziomowej skali zagrożenia epidemicznego. Według resortu zdrowia za spadek wskaźnika z 81 punktów odpowiada niższy niż dotąd, wynoszący 0,82 współczynnik reprodukcji wirusa R, wskazujący, ile osób zakaża średnio jedna zainfekowana osoba. Zgodnie z obowiązującym systemem to od poziomu zagrożenia zależą wprowadzane przez władze restrykcje. Aktualnie obowiązujące ograniczenia odpowiadają najwyższemu, piątemu poziomowi. Żeby restrykcje mogły zostać ograniczone, wskaźnik ryzyka musi utrzymać się na poziomie 75 lub niższym przez siedem dni. Ostateczne decyzje o ewentualnym odejściu od części restrykcji podejmuje rząd w porozumieniu z ekspertami.

