CDU wybrała nowego szefa. Tak mówi o Polsce

Armin Laschet zdobył w sobotę 521 głosów partyjnych delegatów, a jego główny konkurent Friedrich Merz – 466. Kongres CDU odbywał się online. Łącznie oddano 991 głosów, czterech delegatów się wstrzymało. Oficjalne wyniki będą znane w piątek, 22 stycznia.

Laschet, który jest premierem Nadrenii Północnej-Westfalii, mówi o sobie jako o kontynuatorze polityki Angeli Merkel. Obecna kanclerz Niemiec nie chce ponownie startować w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku.

Nowy przewodniczący CDU wygłosił emocjonalne przemówienie, w którym wspominał swojego ojca-górnika i znaczenie zaufania wśród ludzi. Miał przy sobie znaczek górniczy ojca, aby przyniósł mu szczęście. – Zaufajcie mi – mówił do delegatów.



Papież Jan Paweł II

Redakcja Deutsche Welle udostępniła na swoim profilu na Twitterze krótki fragment rozmowy z Laschetem. Na nagraniu polityk mówi, ile Niemcy zawdzięczają Polakom. – Zaczęło się od wyboru polskiego papieża, który zachęcał do "zmiany oblicza ziemi" podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce – przypomniał.

– Wielu osobom dodało to odwagi, wkrótce narodziła się Solidarność. Nie wiem, czy Solidarność i Lech Wałęsa, to musiałby odpowiedzieć on sam, byliby do pomyślenia bez polskiego papieża. Czy mieliby tyle odwagi? – powiedział Laschet.

