Disney walczy ze stereotypami. Ograniczył dzieciom możliwość oglądania bajek

Do tej pory w ofercie skierowanej do dzieci serwis Disney+ zawierał klasyczne filmy kreskówkowe przeznaczone dla najmłodszych. Jednak z powodu przyjętej polityki firmy, która ma walczyć ze stereotypami, popularne bajki zostaną przeniesione do profilu dla dorosłych.

Najmłodsi nie będą mogli już samodzielnie obejrzeć filmów takich jak "Księga dżungli”, "Zakochany kundel”, "Piotruś Pan” czy "Dumbo”. Koncern stara się dostosować do panujących obecnie zasad poprawności politycznej.

Disney nie będzie jednak usuwał filmów, ale udostępni je jedynie dla dorosłych. Przed rozpoczęciem oglądania, każdy widz zapozna się z komunikatem o "szkodliwych skutkach" stereotypów oraz o potrzebie dyskusji, aby "razem uczynić przyszłość jeszcze bardziej inkluzywną".

Platforma zachęca również, aby je użytkownicy odwiedzili stronę Stories Matter, na której wytłumaczono, dlaczego poszczególne filmy znalazły się w sekcji dla dorosłych i nie powinny być oglądane samodzielnie przez dzieci.

