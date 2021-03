Francuska tożsamość pod obstrzałem własnego rządu

Génération identitaire, czyli „Pokolenie tożsamościowe”, to powstała w 2012 r. prawicowa organizacja polityczna, prowadząca działania na rzecz podtrzymania we francuskim społeczeństwie tożsamości narodowej, sprzeciwiająca się islamizacji kraju oraz zalewowi imigracyjnemu (szacowanemu już od lat na rocznym poziomie 200-400 tys. imigrantów). Dodatkowo z opisu francuskiej Wikipedii, już w drugim zdaniu możemy się dowiedzieć, że jest to: „Ruch uważany przez niektóre media amerykańskie za biało-nacjonalistyczny (sic!), neofaszystowski i islamofobiczny, mimo że sam nigdy nie definiował się jako taki”. Tłumacząc na język polski co „niektóre amerykańskie media” kwalifikują jako przejaw białej supremacji, w przypadku członków francuskiej organizacji prawdopodobnie chodzi o sugestię, że jego działacze i aktywiści to biali chrześcijanie i heteroseksualni mężczyźni, niepotrafiący z natury dostrzec dyskryminacji, o czym za chwilę.

Francuscy „tożsamościowcy” zasłynęli, w kraju i na świecie, przede wszystkim głośnymi akcjami o wydźwięku politycznym. 20 października 2012 r. przez kilka godzin okupowali budynek powstającego w Poitiers meczetu, głosząc hasła typu: „Pamiętaj o Karolu Młocie” (władcy Franków, który w historycznej bitwie, właśnie pod Poitiers, w 732 r. zatrzymał muzułmańską inwazję na Francję), „Budowa meczetu – imigracja – referendum”, „Biliśmy się, aby odzyskać tożsamość, teraz ją obronimy”, „Zbudź się Galu i powiedz nie meczetom u siebie”. Za tę akcję i hasła byli oni przez kilka lat ciągani po sądach przez ministerstwo spraw wewnętrznych, z zarzutem prowokowania „dyskryminacji, nienawiści lub przemocy” względem muzułmanów. Skazani wpierw na grzywny i kary więzienia w zawieszeniu, w czerwcu 2020 r. działacze zostali ostatecznie oczyszczeni z zarzutów (ministerstwo spraw wewnętrznych przegapiło terminy przedawnień przy procedurach odwoławczych).

Groźna niebieska kurtka

Do najgłośniejszych akcji należała także symboliczna blokada alpejskiej granicy między Francją a Włochami dokonana 21 kwietnia 2018 r., kiedy to setka członków i sympatyków ruchu rozwinęła na pokrytej śniegiem przełęczy „Col de l’Échelle” potężne transparenty z napisem: „Granica zamknięta. Nie uczynicie Europy Waszym domem. Mowy nie ma. Wracajcie do siebie”. Tym razem włócząc działaczy po sądach zarzucano im, że w niebieskich kurtkach przypominających mundur żandarmerii podszywali się pod służby porządkowe, przez co mogli uwiarygodnić swój przekaz o zamkniętej granicy, co z kolei miało stanowić zagrożenie dla migrantów właśnie próbujących ją nielegalnie przekracza

. Tak przynajmniej rozumował trybunał, który w 2019 r. w I instancji skazał trzech organizatorów na sześć miesięcy więzienia, grzywnę 2 000 € i pozbawienie na dwa lata praw obywatelskich (!), a na całą organizację nałożył grzywnę w wysokości 75 000 €. Rok później, pod koniec 2020 r., trybunał wyższej instancji uznał jednak, że chodziło o działanie propagandowe natury czysto politycznej, niestwarzające ani niebezpieczeństwa, ani uzurpacji praw sił porządkowych – czytaj ministerstwa spraw wewnętrznych – a działacze dostąpili kolejnego uniewinnienia.

Akcji i procesom towarzyszyły komentarze, że młodzi francuscy patrioci upokorzyli rząd, wykazując jego totalne (zaplanowane?) porzucenie kwestii obrony i kontroli granic w dobie migracyjnego potopu. Przy czym poza domysłami, że chodzi o osobistą zemstę, francuska opinia publiczna w zasadzie wciąż nie bardzo wie dlaczego pod koniec stycznia br. Darmanin wszczął z hukiem procedurę rozwiązania tożsamościowej organizacji. Wprawdzie w debacie z Zemmourem pod koniec lutego na antenie telewizji Paris Première odgrażał się on, że gdy jego służby opublikują odpowiednie materiały, to sprawa będzie dla wszystkich oczywista, ale póki co dla prawicowych komentatorów jasne jest to, że podczas gdy głównym problemem Francji jest islamski separatyzm i terroryzm (co uroczyście przyznał sam prezydent Macron), minister spraw wewnętrznych główne zagrożenie bezpieczeństwa widzi we francuskiej tożsamości, którą wspomniana organizacja jedynie symbolizuje. Zresztą petycja przeciw jej rozwiązaniu zgromadziła szereg znanych na francuskiej prawicy nazwisk – polityków, dziennikarzy, samorządowców, pisarzy, adwokatów, przedstawicieli świata akademickiego, a na Twitterze zaroiło się od wyrazów dezaprobaty wobec decyzji ministra i wsparcia dla samej organizacji. Podczas gdy Philippe de Villiers stanowczo potępił działanie rządu, które uznał za uderzające w patriotyzm karanie odrębnych opinii, André Bercoff, popularny dziennikarz stacji radiowej Sud Radio, wręcz wybuchnął: „Rozwiązanie #GenerationIdentitaire? Ci działacze nikogo nie zabili, nie pobili ani ranili. Więc są winni. Winni z konieczności. #Francuzibudźciesię. Albo idźcie spać. Na zawsze. Obwieszczenie rangi nekrologu. Żadnych kwiatów ani wieńców”. Z kolei 20 lutego w Paryżu odbyła się manifestacja poparcia dla Génération identitaire, w której, mimo obostrzeń sanitarnych, wzięło udział ponad 2000 uczestników, w tym rodziny z dziećmi.

„Biały, hetero, mężczyzna, katolik”

Te liczne reakcje jasno wskazują, że nie mała część francuskiego społeczeństwa odebrała atak ministra na ruch tożsamościowy, jako uderzenie w swoją własną tożsamość. I nie bez powodu. Dla zilustrowania stereotypowego podejścia obecnego establishmentu do tożsamości narodowej wspomnijmy wymianę zdań we francuskim parlamencie z początku lutego, podczas prac legislacyjnych nad ustawą mającą zapobiegać zjawisku separatyzmu we Francji. Gdy deputowany Republikanów, Xavier Breton, zanegował twierdzenie deputowanej Laurence Vanceunebrock z partii rządzącej LREM o rzekomej systemowej dyskryminacji wśród urzędników, usłyszał od niej wprost, że nie jest zdolny dostrzec tego problemu: „Być może w oczach pana Bretona taka sytuacja nigdy się nie pojawiła, bo pan Breton jest heteroseksualnym białym mężczyzną i katolikiem, który ostatecznie pasuje do wszystkich fundamentów naszego judeo-chrześcijańskiego społeczeństwa, a więc rozumiem, że z jego strony to jest coś, czego nie może pojąć”. Bredzić tak wprost o rzekomej systemowej dyskryminacji i jej powodach to chyba nie potrafią nawet „niektóre amerykańskie media”, cytowane jako autorytety na Wikipedii. A gdy jej wypowiedź wywołała okrzyki oburzenia z ław deputowanych, Vanceunebrock dodała: „Odnoszę wrażenie, że was to denerwuje, ale mi to wręcz sprawia przyjemność”. I być może ten wyjawiony bez ogródek swoisty sadyzm mógłby także w zupełności tłumaczyć motywację działań ministra Darmanina.