AstraZeneca dostarczy UE mniej szczepionek niż w umowie

Jak pisze Reuters, z dokumentu udostępnionego urzędnikom UE i datowanego na 10 marca wynika, że firma spodziewa się obecnie dostarczyć Unii 30,1 mln dawek do końca marca i kolejne 20 mln w kwietniu.

AstraZeneca obiecała UE 40 mln dawek

Agencja przypomina, że 25 lutego szef AstraZenecy Pascal Soriot obiecał Parlamentowi Europejskiemu, że jego firma spróbuje dostarczyć do UE 40 milionów dawek do końca marca. Z dokumentu wynika jednak, że już 24 lutego koncern oszacował prognozę dostaw do UE na 34 mln dawek w okresie od stycznia do końca marca, czyli znacznie poniżej 90 mln dawek, wcześniej zakontraktowanych. Rzecznik AstraZeneca odmówił komentarza w tej sprawie.

Reuters wyjaśnia, powołując się na anonimowe źródło w firmie AstraZeneca, że wzrost liczby dostarczanych do UE szczepionek, jakiego firma oczekiwała w pierwszym kwartale, nie nastąpił z powodu trudności w transporcie preparatu w globalnych łańcuchach dostaw.

"Widzę wysiłki, ale nie są one zadowalające. To jeszcze za mało, aby AstraZeneca mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań w pierwszym kwartale" – napisał w czwartek na Twitterze komisarz UE ds. przemysłu Thierry Breton. "Najwyższy czas, aby zarząd AstraZenecy wywiązał się ze swojej powierniczej odpowiedzialności i teraz zrobił wszystko, co konieczne, aby wypełnić swoje zobowiązania" – dodał.

Z dokumentu AstraZeneca wynika również, że firma spodziewa się w kwietniu dostarczyć do UE około 20 milionów dawek. Nie ma natomiast prognoz na maj i czerwiec.

AstraZeneca niezatwierdzona w USA

Zgodnie z umową z UE AstraZeneca zobowiązała się do dostarczenia 27 krajom 180 milionów dawek w okresie od kwietnia do czerwca, co miało dawać łącznie 300 milionów dawek od grudnia. Jednak już na początku roku koncern zapowiedział, że w drugim kwartale będzie w stanie dostarczyć tylko 90 mln dawek, czyli połowę umownej ilości.

Reuters pisze, że problemy AstraZenecy z realizacją umowy z UE miały być przynajmniej częściowo zrekompensowane dostawami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie koncern ma swoje fabryki. Tymczasem Waszyngton zapowiedział Unii Europejskiej, że nie powinna spodziewać się w najbliższym czasie szczepionek tej firmy, wyprodukowanych w USA.

– Szczepionka nie została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście nie możemy jej jeszcze sprzedawać w innych krajach – powiedziała Margaret Cekuta, dyrektorka w firmie lobbingowej Capitol Counsel. Wyjaśniła, że eksport szczepionki przed jej zatwierdzeniem przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) mógłby również spowodować potencjalne problemy z odpowiedzialnością.

