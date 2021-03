Fidesz ostatecznie zrywa z EPP. Złośliwy komentarz Tuska

Kilkanaście dni temu Fidesz zdecydował się opuścić grupę Europejskiej Partii Ludowej w europarlamencie. Dzisiaj partia Viktora Orbana poinformowało, że opuszcza również samą EPP. W tej sprawie przesłano specjalny list do sekretarza generalnego EPP Antonio Lopeza-Isturiza White'a.

"Fidesz nie chce dłużej utrzymywać swojego członkostwa w Europejskiej Partii Ludowej i w związku z tym rezygnuje (z niego), zgodnie z artykułem 9 statutu" – podkreślono w liście.

Wiceprzewodnicząca Fideszu Katalin Novak zamieściła kopię dokumentu na swoim profilu na Twitterze. "Czas powiedzieć do widzenia" – stwierdziła polityk.

twitter

Tusk zabiera głos

Do sprawy odniósł się przewodniczący EPP Donald Tusk. Były premier Polski nie krył złośliwości pod adresem partii Orbana. ""FIDESZ opuścił Chrześcijańską Demokrację. Prawdę mówiąc, opuścił ją wiele lat temu" – napisał na Twitterze.

twitter

Wcześniej w sprawie zastanawiające było zachowanie Orbana względem Donalda Tuska.Otóż Orban informując o opuszczeniu EPP napisał do Manfreda Webera, który jest szefem frakcji partii, ale zupełnie pominął szefa ugrupowania – Donalda Tuska.

Mocne słowa Orbana

Powodem decyzji Orbana o opuszczeniu EPP jest przyjęcie przez partię nowego regulaminu, który pozwoliłby ograniczyć prawa członkowskie europosłów Fideszu.

"Poprawki do regulaminu Grupy EPL są ewidentnie wrogim posunięciem wobec Fideszu i naszych wyborców (...). To jest antydemokratyczne, niesprawiedliwe i nie do przyjęcia. Dlatego kierownictwo Fideszu zdecydowało się natychmiast opuścić grupę PPE" – podkreśla Viktor Orban w liście skierowanym do Manfreda Webera.

„Nie pozwolimy, by nasi eurodeputowani byli uciszani i ograniczani w swoich możliwościach reprezentowania wyborców. Walka z pandemią i ratowanie życia ludzkiego pozostają naszym najważniejszym priorytetem. Dlatego też, po przyjęciu nowych zasad w Europejskiej Partii Ludowej, Fidesz postanowił ją opuścić” – przekazała z kolei wiceprzewodnicząca Fideszu, Katalin Novak.

Czytaj też:

Nagranie z tajnej narady u Tuska. "Pokazuje groźne z polskiego punktu widzenia decyzje"Czytaj też:

Para prezydencka nie pojedzie na Węgry. Andrzej Duda odwołał wizytę