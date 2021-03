Seksmisja w US Army

Prezydent Joe Biden 8 marca wygłosił wiele deklaracji. Zapewniał feministki, że będzie nieugiętym obrońcą „praw reprodukcyjnych”. Aktywiści LGBT usłyszeli od niego, że kobieta to coś więcej niż biologia, ale tego dnia amerykański prezydent nie zapomniał też o przedstawicielkach płci pięknej służących w wojsku. Biden przekonywał, że jego administracja robi wszystko, by amerykańskie siły zbrojne stały się bardziej „różnorodne”. Prezydent zapowiedział, że małymi kroczkami służącymi do osiągnięcia tego celu będą m.in. zmiana wytycznych odnośnie do kobiecych fryzur (zostaną one mocno zliberalizowane), a także pojawienie się… kombinezonów ciążowych dla pilotek US Air Force.