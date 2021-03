Włochy: Rząd ma nowy plan. Szczepienie co 10 minut

Plan, który ma zostać przestawiony w czwartek władzom regionów, zakłada, że mobilne punkty szczepień będą otwarte przez 8 godzin dziennie, a stałe - przez 12 godzin. Minister oświaty Patrizio Bianchi poinformował, że zaszczepiono już ponad połowę pracowników szkół. Według najnowszego sondażu gotowość zaszczepienia się wyraża 70 procent Włochów.

Niepokojący wzrost zakażeń

W środę zanotowano kolejny wzrost liczby zakażeń - 21 267, podczas gdy dzień wcześniej było ich 18,7 tys. Ostatniej doby na Covid-19 zmarło we Włoszech 460 osób. Łączny bilans zgonów wynosi w kraju 106 339. W Lombardii, czyli włoskim epicentrum epidemii, liczba zmarłych przekroczyła 30 tysięcy.

Do tej pory koronawirusa wykryto u ponad 3,4 miliona osób, z których 2,7 mln zostało uznanych za wyleczone. Obecnie zakażonych jest co najmniej 561 tysięcy. Na oddziały intensywnej terapii przyjęto w ciągu doby 300 osób. Ich liczba wzrosła do ponad 3500.

Karabinierzy weszli do fabryki szczepionek AstraZeneca

Na prośbę Komisji Europejskiej i na wniosek rządu Włoch poproszonego przez Brukselę karabinierzy weszli do fabryki w rejonie Rzymu, gdzie produkowana jest szczepionka na COVID-19 firmy AstraZeneca – podała w środę agencja Ansa, powołując się na włoskie źródła.

Dziennik "La Stampa" poinformował wcześniej w korespondencji z Brukseli, że w fabryce na przedmieściach Wiecznego Miasta w Anagni znajduje się 29 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca gotowych do wysłania do Wielkiej Brytanii.

Odkrycia tego dokonano według gazety dzięki wizycie unijnego komisarza Thierry'ego Bretona w innej fabryce koncernu w Holandii. Komisarz, jak dodaje "La Stampa", zawiadomił o tym władze Włoch.