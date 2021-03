Brutalny atak na Azjatkę. Czarnoskóry mężczyzna oskarżony o przestępstwo z nienawiści

Mężczyzna zaatakował Azjatkę w centrum Midtown na Manhattanie w Nowym Jorku, gdy szła do kościoła.

Atak na Azjatkę

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery zainstalowane w jednym z okolicznych budynków. Nagranie pokazuje moment ataku. Napastnik bez żadnego "powodu" wywrócił kobietę na ziemię i kilkukrotnie kopnął, m.in. w głowę.

Zdarzenie obserwowali ochroniarze oraz mieszkaniec budynku, przed którym doszło do pobicia. Nie dość, że żaden z mężczyzn nie zareagował, to na dodatek w końcówce nagrania widać, jak jeden z nich patrzy na poturbowaną kobietę, a następnie domyka drzwi wejściowe do budynku.

Ochroniarze zostali zawieszeni przez zarządców budynku, przy którym doszło do brutalnej napaści. Ofiara trafiła do szpitala NYU Langone Health i w stanie stabilnym znajduje się pod opieką lekarzy.

Zabił matkę. Był na warunkowym

Policji udało się namierzyć sprawcę napaści. Okazał się nim 38-letni Brandon Elliot. Mężczyzna został aresztowany w nocy z wtorku na środę. Usłyszał już zarzuty m.in. napaści i przestępstwa z nienawiści.

Według informacji, jakimi dysponuje nowojorska policja Brandon Elliot mieszka w pobliskim hotelu, który pełni funkcję schroniska dla bezdomnych.

Wiadomo także, że Elliot był skazany za zamordowanie własnej matki. Jak przekazano, przebywał na warunkowym zwolnieniu z więzienia. Mężczyzna został oskarżony w 2002 roku. Miał trzy razy ranić swoją matkę w klatkę piersiową w ich domu na Brooklynie. Zabójstwo miało miejsce na oczach 5-letniej siostry Elliota

