Słowacja kupiła rosyjskie szczepionki. Media: Są inne niż opisane w "The Lancet"

Artykuł ten stanowił jeden z głównych argumentów za zakupem szczepionki. Portal zaznacza, że w tej sytuacji państwowy instytut badający szczepionkę nie ma dość informacji, by zalecić jej stosowanie.

Sputnik V na Słowacji

Słowacja zdecydowała się na zakup 200 tys. dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V, mimo że produkt nie został jeszcze certyfikowany przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Minister zdrowia Krajczi dopuścił rosyjską szczepionkę do użytku na Słowacji 2 marca, a więc jeszcze zanim jej producent złożył wniosek do EMA o jej przebadanie. Minister Krajczi odpowiedzialnością za skutki aplikowania szczepionki Słowakom obarczył lekarzy. Produkt skierował zaś na badania do Państwowego Instytutu Kontroli Leków. W efekcie Sputnik V wciąż jest składowany w magazynach.

Tymczasem szczepionkę postanowili przebadać miejscowi naukowcy. Słowacki Instytut Kontroli Leków i Centrum Biomedycznym Słowackiej Akademii Nauk sprawdziły wygląd, kolor, klarowność, odczyn pH, sterylność, ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne, stężenie białek w preparacie i kilka innych właściwości medycznych, fizycznych, biochemicznych substancji.

"Nie są całkiem identyczne"

"Denník N" pisze, że na podstawie przeprowadzonych testów eksperci nie są w stanie definitywnie określić ani skuteczności preparatu, ani bezpieczeństwa jego stosowania, ponieważ nie dysponują pełną dokumentacją producenta.

Jak twierdzi słowacki portal, na ten moment wiadomo jednak, że dostarczone na Słowację szczepionki "nie są całkiem identyczne" ze szczepionką, która została opisana w renomowanym brytyjskim czasopiśmie medycznym "The Lancet". Ponadto, badania miały pokazać, że preparaty dostarczone na Słowację różnią się od szczepionek używanych w innych krajach. "Denník N" wskazuje, że to właśnie artykuł "The Lancet" "był częstym argumentem, dlaczego należałoby używać Sputnika na Słowacji".

Słowackie Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że badania trwają, a ostateczna ocena preparatu nie została jeszcze wystawiona. Według portalu, Bratysława zwróci się teraz do państw, które szczepią Sputnikiem V, z prośbą o informacje na temat skuteczności i bezpieczeństwa tej szczepionki, a także występowania ewentualnych działań ubocznych. Ministerstwo zamierza również wystąpić do producenta o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

