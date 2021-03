Niemcy będą się szczepić Sputnikiem V? Resort zdrowia jest "za"

– Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy nabyli tę szczepionkę z europejską aprobatą – powiedział rzecznik niemieckiego resortu zdrowia. Zatwierdzone do tej pory preparaty firm BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna oraz Johnson & Johnson zostały zamówione przed decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA). Złożono również zamówienia na szczepionkę firmy CureVac, która nie została jeszcze zatwierdzona.

– Po prostu nie rozumiem, dlaczego nie wypracowują umowy ramowej dla Sputnika V, aby uzgodnić z dostawcami w Rosji, jakie ilości będziemy przyjmować, gdy tylko szczepionka zostanie zatwierdzona – powiedział premier Turyngii portalowi gazety "Die Welt".

Ramelow twierdzi, że "zna wystarczająco dużo osób, które chciałyby się zaszczepić Sputnikiem V". Uznaje też, że nie należy rezygnować ze Sputnika V dlatego, że "duża liczba Niemców z Zachodu ma zastrzeżenia. Tu nie chodzi o ideologie, (prezydenta Władimira) Putina, prawa człowieka czy bomby w Syrii. Chodzi o rosyjską naukę, która przedstawia ludziom ofertę".

Premier Bawarii Markus Soeder powiedział w czwartek, że w sprawie negocjacji na dostawy Sputnika V Europa nie powinna czekać, aż szczepionka zostanie zatwierdzona. "Może się okazać, że proces ten można przyspieszyć. Burmistrz Berlina Michael Mueller powiedział: "Jeśli będziemy mieli szansę, by użyć do Sputnika, to oczywiście z niej skorzystamy".

Rosja gotowa dostarczyć szczepionki

Rosyjskie władze już ogłosiły, że od czerwca mogą dostarczyć dawki dla 50 milionów ludzi w UE. W Rosji zwiększane są możliwości produkcyjne, osiągnięto porozumienia w sprawie produkcji szczepionki w Niemczech i innych krajach europejskich – powiedział szef rosyjskiego państwowego funduszu inwestycji bezpośrednich RDIF Kiriłł Dmitrijew.

Spółka-córka rosyjskiego koncernu Pharm Group może prowadzić produkcję Sputnika V w powiecie Neu-Ulm w Bawarii – informuje portal RND. R-Pharm Germany GmbH ma swoją siedzibę w 16-tysięcznym Illertissen i jest producentem farmaceutycznym ze 150-letnią tradycją, który w swojej historii należał również do amerykańskiej firmy Pfizer.

Od 2014 roku R-Pharm jest spółką zależną rosyjskiego producenta farmaceutycznego R-Pharm Group Russia z siedzibą w Moskwie. Grupa zatrudnia 4500 pracowników, ma kilka fabryk w Rosji, oddział w Azerbejdżanie i jest partnerem w produkcji szczepionki Sputnik V – pisze portal RND.

Sekretarz stanu Andreas Feicht, który w ministerstwie gospodarki Niemiec jest odpowiedzialny za specjalnie utworzoną grupę zadaniową do spraw produkcji szczepionek, potwierdził w RBB-Inforadio, że były prowadzone rozmowy na temat produkcji Sputnika V w Illertissen. – Z pewnością jesteśmy na to otwarci – powiedział.

Czytaj też:

Niemcy uznały Polskę za kraj wysokiego ryzykaCzytaj też:

Nowy lockdown będzie kosztował ponad miliard złotych dziennieCzytaj też:

Już ponad 2 mln zakażeń w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia