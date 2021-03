Niemcy uznały Polskę za kraj wysokiego ryzyka

Według RKI od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie, zgodnie z którym Niemcy ograniczą przekraczanie granicy. Będzie to oznaczać, że osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec z Polski będą musiały przedstawić negatywny test PCR lub antygenowy.

Niemcy zaklasyfikowały także jako kraje wysokiego ryzyka Cypr i Bułgarię.

Od soboty ograniczenia w całym kraju

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Wskazane obostrzenia będą obowiązywać od soboty do 9 kwietnia

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce będą obowiązywały takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw.

U uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że wprowadzenie następujących obostrzeń jest umotywowane wskaźnikiem średniej dziennej liczby zachorowań na 100 000 mieszkańców, który przekroczył w skali kraju wartość 50, wskaźnikiem zajętości łóżek w szpitalach, który wynosi 71 proc. i wskaźnikiem wykorzystania łóżek respiratorowych – wynosi 72 proc.

Już ponad 2 mln zakażeń w Polsce

Mamy 25 998 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z powodu COVID-19 zmarło 116 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 303 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem to już 2 010 244. Dotychczas zmarło 48 807 osób chorych na COVID-19.

