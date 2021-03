Analityk o epidemii koronawirusa w Polsce: Będzie gorzej niż jesienią

Filip Dreger, analityk z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego UW mówi w Radiu Plus, że III fala pandemii może potrwać jeszcze wiele tygodni. Według jego wiedzy, kwiecień ma być ciężki, ale w maju może nie być lepiej. Zaznacza również, że sytuacja będzie gorsza niż jesienią, kiedy walczyliśmy z drugą falą koronawirusa w Polsce.

Dopytywany, czy oznacza to, że poziom dziennych zakażeń sięgnie 40 tysięcy, mówi wprost, że zakładają, "że zakażeń już teraz jest znacznie więcej". – Jakimś parametrem modelu jest też to, jaka część zachorowań jest rejestrowana, a jaka nie i to też się zmienia – mówił.

Dlaczego liczba zakażeń nie spada?

Dreger pytany, dlaczego jesienią udało się szybciej ograniczyć zakażenia do poziomu 10 tysięcy na dobę, a teraz, patrząc na prognozę ICM UW, przez wiele tygodni będzie powyżej 20 tysięcy, twierdzi, że to wina podejścia społeczeństwa do obostrzeń.

– Ludzie inaczej reagują na obostrzenia, są słabiej przestrzegane. Wyższy jest czynnik zwykłego przenoszenia w sklepie. To nie pojedyncze wielkie wydarzenia np. narciarskie, którymi się emocjonujemy, wpływają na skalę pandemii – ocenił.

"Wszyscy albo zostaniemy zaszczepieni, albo zachorujemy"

Gość Sedna Sprawy mówił też, że „niebezpieczeństwo COVID-19 wynika z tego, że sposób jego transmisji sprawia, że wszyscy albo zostaniemy zaszczepieni, albo zachorujemy".

– Będzie bardzo niewiele osób, które nie zetkną się z covidem. Jeżeli chcemy zobaczyć najprostszy szacunek (śmiertelności) można wziąć liczbę Polaków, odjąć tyle milionów, ile uda się zaszczepić, a resztę pomnożyć przez spodziewaną śmiertelność, można zobaczyć w innych krajach – 0,2 – i wyjdzie nam liczba, które powie ile koniec końców osób będzie ofiarami – powiedział.

