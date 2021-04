Nocne szczepienia przeciwko koronawirusowi. Wyjątkowa sytuacja w Bari

Preparat podawało ponad 200 lekarzy i pielęgniarek w 42 punktach. Dodatkową nocną zmianę zorganizowano, by przyspieszyć kampanię szczepień.

Placówka gotowa na kolejne szczepienia

Przeciwko COVID-19 zaszczepiono, zgodnie z opracowanym kalendarzem pierwszeństwa, 1800 pacjentów onkologicznych i cierpiących na rzadkie choroby, a także ponad tysiąc osób opiekujących się ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.

– Poliklinika zaangażowała wszystkie siły i cały dostępny personel, by zrealizować plan szczepień – powiedział jej dyrektor Giovanni Migliore. W tej placówce w regionie Apulia po dwóch i pół miesiącach zakończyła się w ten sposób pierwsza faza szczepień, w ramach której preparat otrzymało ponad 30 tysięcy osób- pracowników służby zdrowia, osób starszych i chorych, a a także ich opiekunów.

– Dla nas to świąteczny dzień, zamknięcie pierwszej fazy kampanii, w drodze ku spojniejszemu sezonowi letniemu – podkreślił szef placówki medycznej. Dodał, że kampania będzie kontynuowana w ramach pomocy dla władz regionu przy szczepieniu kolejnych grup wiekowych.

Zmiany w obostrzeniach

W związku z poprawą sytuacji pandemicznej we Włoszech większość regionów znajdzie się w poniedziałek w pomarańczowej strefie nieco łagodniejszych restrykcji. Tylko cztery z 20 regionów kraju będzie w strefie czerwonej – Sardynia, Dolina Aosty, Kampania i Apulia.

Dodatkowo w czerwonych strefach będzie kilka dużych miast, w tym Turyn, Florencja i Palermo.

Liczba uczniów, którzy od nowego tygodnia będą chodzić do szkół wzrośnie o milion do 6,5 mln. To oznacza, że w normalnych lekcjach uczestniczyć będzie prawie 80 proc. dzieci i nastolatków.

W sobotę włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że ostatniej doby na COVID-19 zmarły 344 osoby i wykryto 17 567 nowych zakażeń w 320 tys. testów.

Liczba zmarłych od początku epidemii w kraju wzrosła do 113 923, a zarejestrowanych przypadków zakażeń do ponad 3,7 miliona. Około 3,1 mln osób uznano za wyleczone. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 533 tysiące.

Nieznacznie poprawia się sytuacja w szpitalach. Maleje liczba zajętych łóżek, także na intensywnej terapii.

