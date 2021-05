5-latek przeżył wypadek w Alpach. Zginęli jego rodzice, brat i pradziadkowie

Do wypadku doszło w niedzielę, na północy Włoch, w regionie Piemont. Runęła kolejka linowa Stresa–Mottarone, łącząca miejscowość turystyczną Stresa ze szczytem Mottarone. Do awarii kolejki doszło ok. 300 metrów od szczytu góry, na wysokości ok. 1500 m.n.p.m.

Jak przypomina włoska agencja Ansa, kolejka Stresa–Mottarone została otwarta 24 kwietnia, po długim okresie zamknięcia ze względu na obostrzenia epidemiczne.

Ocalał tylko 5-letni chłopiec

Wagonik spadł na zalesiony teren, co utrudniało pracę służbom ratunkowym. Na miejsce skierowano m.in. helikoptery pogotowia ratunkowego.

W momencie wypadku w wagoniku znajdowało się 15 osób, z których przeżyła tylko jedna – 5-letni chłopiec, o imieniu Eitan. Dziecko było na wycieczce z rodzicami, młodszym (2-letnim) bratem i pradziadkami. Cała rodzina 5-latka zginęła na miejscu.

Jak podaję media, chłopca uratować prawdopodobnie ojciec, który objął dziecko i w ten sposób zamortyzował upadek. Eitan trafił do szpitala w Turynie z poważnymi obrażeniami, jednak jego stan jest stabilny.

Cała rodzina 5-latka pochodzi z Izraela. Ojciec chłopca, 30-letni Amit studiował we Włoszech medycynę, matka zajmowała się dziećmi. Pradziadkowie chłopca przyjechali do Włoch, aby spędzić czas z rodziną oraz przeczekać starcia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Izraelu.

We Włoszech mieszka także ciocia 5-latka, Aya Biran, która przebywa obecnie w szpitalu z chłopcem.

Jak podaje "Times od Istael", ciała obywateli Izraela, którzy zginęli w wypadku mają zostać niebawem sprowadzone do kraju.

