Ocalała z Holocaustu publikowała swoje filmy w internecie. Spotkała ją fala hejtu

Ebert jako nastolatka została wraz z rodziną deportowana do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W obozie śmierci straciła siostrę. Sama przeżyła Holocaust. Teraz w wieku 97-lat, z pomocą prawnuka, nagrywa filmy, w których odpowiada na pytania internautów związane z obozową przeszłością. W ostatnich dniach staruszkę spotkała fala hejtu o antysemickim zabarwieniu.

Antysemickie wpisy

Ocalona z Holocaustu, która w styczniu wyzdrowiała po zakażeniu koronawirusem, pierwszy film na TikToku umieściła w lutym. Ebert apeluje o tolerancję i przestrzega, że "nienawiść rodzi jedynie nienawiść".

– Musicie tolerować siebie nawzajem. Nie ma znaczenia jakiego jesteście koloru skóry i jakiej narodowości. Wszyscy jesteśmy ludźmi, nasza krew jest tak samo czerwona, a jeżeli się skaleczymy, to boli nas tak samo – mówi na pierwszym opublikowanym filmie.

W ostatnich dniach, po eskalacji napięcia między Izraelem a Palestyńczykami, na profilu Ebert zaczęły pojawiać się antysemickie treści. Ich autorzy życzyli staruszce m.in. "szczęśliwego Holokaustu". Jeden z internatów stwierdził, przywołując niemieckie zbrodnie podczas II wojny światowej, że "dokładnie to samo Żydzi robią w Palestynie". Autor wpisu zwrócił się także do pomagającego tworzyć filmy prawnuka Ebert o to, aby zapytał ją "czy postępowanie wobec Palestyńczyków przypomina jej Holokaust".

Prawnuk Ebert zapewnia, że hejt nie powstrzyma jego prababci przed dalszym publikowaniem filmów.

"Komentarze nie powstrzymają nas przed edukowaniem internatów na temat okropieństw przeszłości i do czego jest w stanie doprowadzić nienawiść" – napisał na Twitterze.

