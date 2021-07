Kanada: Masowe groby Indian przy szkołach. Jak było naprawdę?

Po odkryciach masowych anonimowych grobów ludności indiańskiej przy prowadzonych tzw. szkołach rezydencjonalnych doszło do swoistego odwetu w postaci aktów podpaleń, wandalizmu i profanacji wobec katolickich świątyń. W sytuacji, w której premier Kanady, Justin Trudeau, stwierdził, że papież Franciszek powinien przeprosić za działalność Kościoła w Kanadzie, nad historią szkół pochylił się portal National Catholic Register.

Władza świecka powinna pierwsza przeprosić za groby Indian?

„Odkrycia masowych grobów przy kanadyjskich szkołach posłużyły jako usprawiedliwienie dla palenia kanadyjskich kościołów. Do chóru zrzucających winę na Kościół dołączył premier Kanady – podający się za katolika Justin Trudeau. Tymczasem jak przekonuje katolicki portal – to raczej kanadyjskie władze świeckie powinny przepraszać za swych poprzedników” – czytamy w PCh24.pl.

Zespół NC Register dotarł do opracowań potwierdzających, że za wdrożenie XIX-wiecznego systemu szkół asymilacyjnych dla tubylczej ludności odpowiadał rząd, który także łożył na nie finanse. Kościół, a konkretnie wspólnoty misjonarzy, jak przekonuje amerykański portal, pełnili rolę opiekuna niektórych z tych szkół.

Trudeau ignoruje wskazania komisji śledczej

Badania wykazały, że przyczyną licznych zgonów były złe warunki, w których umieszczano zbyt dużą liczbę osób. „Faktycznie istnienie opuszczonych grobów nie było nawet tajemnicą, choć nie było szeroko nagłaśniane. Według badań przeprowadzonych kilka lat temu przez antropologa, któremu zlecono zbadanie kwestii pochówku, na 150 tys. uczniów uczęszczających do szkół w ciągu 140 lat ich funkcjonowania, około 4 tys. zmarło, głównie z powodu chorób zakaźnych, takich jak gruźlica, często rozpowszechnionych w szkołach. Liczba zgonów drastycznie spadła jednak po 1950 r., w wyniku rozwoju skutecznych nowoczesnych metod leczenia tych chorób” – dowiadujemy się z artykułu w NC Register.

Portal zwraca uwagę na fakt, że nie tylko indiańska ludność spoczywa w masowych grobach przy szkołach rezydencjonalnych, lecz również ich personel, tak jak w przypadku osób zmarłych wskutek hiszpańskiej grypy w latach 1918-1920. „Takie niuanse zostały całkowicie pominięte w obecnej furii” – pisze NCR, zwracając ponadto uwagę na zaniedbania samego premiera Trudeau, który przez kilka lat ignorował głos komisji śledczej, zwanej Komisją Prawdy i Pojednania, która badała sprawę szkół i kierowała uwagę rządu na potrzebę ewidencjonowania grobów.

Jakby tego było mało, katolicki portal przypomina, że do roku 1969 to właśnie rząd odmawiał przyznania praw tożsamościowych kanadyjskim Indianom. Dopiero w tym roku, choć władze proponowały dalsze przymusowe inkulturowanie tubylców, wywalczyli oni kulturową niezależność, natomiast premierem, który stał wówczas w opozycji do ich dążeń był nikt inny tylko Pierre Trudeau, ojciec obecnego szefa rządu.

