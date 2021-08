Leo Messi ma nowy klub. Podano szczegóły kontraktu

Dotychczas piłkarz występował w hiszpańskim klubie FC Barcelona. Na początku sierpnia władze katalońskiego zespołu poinformowały, że Lionel Messi nie przedłuży obowiązującego do 1 lipca kontraktu.

"Pomimo, że FC Barcelona i Lionel Messi doszły do porozumienia i mimo wyraźnego zamiaru obu stron podpisania dziś nowego kontraktu, nie może to nastąpić z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych – przekazał klub FC Barcelona. Wyjaśniono, że problem związany jest z przepisami ligi hiszpańskiej.

Nowy klub

Od nowego sezonu Messi będzie występował we francuskim PSG. Wicemistrzowie kraju zapłacą Argentyńczykowi 35 ml euro za każdy sezon. Dwuletnia umowa zawiera klauzulę przedłużenia do 2024 roku.

Klub poinformował o nowym zawodniku w mediach społecznościowych za pomocą wymownego wpisu.

Wzruszające pożegnanie

W niedzielę Messi pożegnał się z hiszpańskimi kibicami. Piłkarz nie krył wzruszenia całą sytuacją i zapewniał, że gdyby nie rygorystyczne przepisy ligi, nie zmieniałby klubu.

– W ostatnich dniach wiele myślałem o tym, co mogę powiedzieć. I prawda jest taka, że nie mogłem wymyślić niczego. To bardzo trudne dla mnie, po tylu latach, spędziłem tu całe życie. Nie jestem na to gotowy. (...) Wraz z rodziną byłem przekonany, że zostaniemy tutaj, w naszym domu. Chcieliśmy tego bardziej niż czegokolwiek innego. Myśleliśmy, że zostajemy w Barcelonie – powiedział piłkarz.

– Dzisiaj muszę się z tym wszystkim pożegnać. (...) Po 21 latach odchodzę z żoną i trojgiem moich dzieci. Być może tu wrócimy, to mój dom. Przeżyłem tu wiele lat, tyle pięknych chwil, niektóre trudne, ale to wszystko pozwoliło mi rozwijać się, uczyniło ze mnie człowieka, którym dzisiaj jestem. Dałem z siebie wszystko od pierwszego dnia do ostatniego – dodał.

