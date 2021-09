Rosyjski minister zginął podczas ćwiczeń. Ratował człowieka

"Z przykrością informujemy, że szef Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Jewgienij Ziniczew zginął tragicznie ratując ludzkie życie, w trakcie wypełniania swoich obowiązków w Norylsku podczas międzyresortowych ćwiczeń dotyczących ochrony strefy arktycznej przed sytuacjami kryzysowymi" – przekazało ministerstwo w komunikacie, który przytacza agencja TASS. Szczegółów zdarzenia nie podano.

Z kolei szefowa prokremlowskiej telewizji Russia Today Margarita Simonian przekazała, że minister znajdował się na krawędzi urwiska. Towarzyszył mu operator kamery, który poślizgnął się i wpadł do wody. Zanim ktokolwiek się zorientował, co się stało, Ziniczew skoczył do wody za mężczyzną, który po upadku rozbił się o skały. Według BBC, był to Alexander Melnik – reżyser i scenarzysta, który planował nakręcić film o rozwoju Arktyki i Północnego Szlaku Morskiego Rosji.

Kim był Jewgienij Ziniczew?

Ziniczew urodził się 18 sierpnia 1966 roku w Leningradzie (Sankt Petersburg). Od 1987 roku pracował w organach bezpieczeństwa państwa. Odpowiadał m.in. za ochronę prezydenta Władimira Putina. 2014 roku Ziniczew został zastępcą szefa służby antyterrorystycznej FSB.

Pod koniec lipca 2016 roku został mianowany p.o. gubernatora obwodu kaliningradzkiego. Od października 2016 roku do maja 2018 roku był wiceszefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa FR. Został mianowany ministrem ds. sytuacji nadzwyczajnych 18 maja 2018 roku.

Ziniczew otrzymał Order "Za Zasługi Ojczyźnie" IV klasy z mieczami, medal Orderu "Za Zasługi dla Ojczyzny" oraz medal Suworowa na cześć słynnego rosyjskiego dowódcy wojskowego.