Ważna decyzja władz Katalonii. Chodzi o restrykcje dot. nabożeństw

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w związku ze słabnięciem pandemii w tym jednym z najbardziej dotkniętych przez COVID-19 regionów Hiszpanii zniesiony został limit uczestnictwa w spotkaniach. Dotychczas nie mogło gromadzić się na nich więcej niż 10 osób.

Od piątku nie obowiązują też żadne limity dotyczące liczby uczestników nabożeństw w świątyniach, w których wcześniej mogło być zajęte nie więcej niż 70 proc. miejsc siedzących. Do 4 czerwca regionalne służby medyczne zezwalały jedynie na zajęcie 50 proc. miejsc.

Nowe katalońskie normy sanitarne dopuszczają też obecność w obiektach sportowych do 40 proc. widzów. Pozwalają też na organizowanie manifestacji poza ściśle wyznaczonymi do tego miejscami.

Rzecznik prasowa katalońskiego rządu Patricia Plaja wyjaśniła, że luzowanie restrykcji w obszarze praw podstawowych obywateli ma związek ze słabnięciem pandemii w całym regionie.

Sprecyzowała, że podczas ostatniej doby wskutek COVID-19 zmarło na terenie Katalonii 18 osób; potwierdzono 1317 przypadków zakażenia koronawirusem. W szpitalach regionu przebywa ponad 800 pacjentów chorych na COVID-19.

Nowy wariant koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w środę, że monitoruje nowy niepokojący wariant koronawirusa o nazwie Mu.

Nowy szczep wykryto po raz pierwszy w Kolumbii, gdzie obecnie odpowiada za blisko 40 proc. zakażeń. Według WHO dotąd stwierdzono go w 39 krajach na świecie, w tym w Polsce.

WHO informuje, że w skali globalnej Mu odpowiada jedynie za 0,1 proc. infekcji. Dotychczas zakażenia tym wariantem wykryto w 39 krajach na całym świecie, w tym najwięcej w USA.

Według gromadzącej globalne dane o genomie koronawirusa bazy GISAID, na którą powołuje się WHO, pierwsze przypadki zakażenia nowym szczepem odnotowano także w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Słowacji, a także w Polsce.

"Wariant Mu w Ameryce Południowej, obok wariantu Delta, będzie monitorowany pod kątem zmian" - przekazała agenda ONZ do spraw zdrowia.

Mu to piąty tzw. niepokojący wariant (variant of concern, VOC) SARS-CoV-2. Na liście WHO ponadto znajdują się: wariant Alfa (B.1.1.7, wcześniej określany jako brytyjski), wariant Beta (B.1.351; wcześniej południowoafrykański), wariant Gamma (P1; brazylijski) i wariant Delta (B.1.617.2; indyjski).

Czytaj też:

"Pandemia jest pod kontrolą". W tym kraju zniesiono wszystkie restrykcje sanitarneCzytaj też:

Kolejny kraj decyduje się na złagodzenie restrykcji