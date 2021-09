Kolumbia: Nowy wariant koronawirusa. WHO monitoruje Mu

Nowy szczep wykryto po raz pierwszy w Kolumbii, gdzie obecnie odpowiada za blisko 40 proc. zakażeń. Według WHO dotąd stwierdzono go w 39 krajach na świecie, w tym w Polsce.

WHO informuje, że w skali globalnej Mu odpowiada jedynie za 0,1 proc. infekcji. Dotychczas zakażenia tym wariantem wykryto w 39 krajach na całym świecie, w tym najwięcej w USA.

Według gromadzącej globalne dane o genomie koronawirusa bazy GISAID, na którą powołuje się WHO, pierwsze przypadki zakażenia nowym szczepem odnotowano także w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Słowacji, a także w Polsce.

"Wariant Mu w Ameryce Południowej, obok wariantu Delta, będzie monitorowany pod kątem zmian" - przekazała agenda ONZ do spraw zdrowia.

Mu to piąty tzw. niepokojący wariant (variant of concern, VOC) SARS-CoV-2. Na liście WHO ponadto znajdują się: wariant Alfa (B.1.1.7, wcześniej określany jako brytyjski), wariant Beta (B.1.351; wcześniej południowoafrykański), wariant Gamma (P1; brazylijski) i wariant Delta (B.1.617.2; indyjski).

Apele o szczepienie się

– Apeluję o przestrzeganie wszystkich narzuconych reżimów, o szczepienie się (przeciw COVID-19 - przyp. PAP). My nikogo do szczepień nie zmuszamy, ale bardzo prosimy o odpowiedzialność - wobec bliźniego, wobec drugiego człowieka. (...) To jest szalenie ważne, abyśmy byli solidarni. Pamiętajmy, że są granice naszej wolności - tymi granicami jest wolność drugiego człowieka. Nie możemy zagrażać innym ludziom i całej naszej wspólnocie – podkreślił wiceprmier Piotr Gliński w środę podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Do szczepień zachęca też prezydent. – Zachęcam państwa, żeby zaszczepić dzieci, ale chcę także, żeby państwo mieli zapewnione prawo do podjęcia tej decyzji - zwrócił się prezydent Andrzej Duda do rodziców uczniów podczas inauguracji roku szkolnego w Kruszewie.