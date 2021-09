Chiny: W Kantonie powstaje "najnowocześniejszy na świecie" ośrodek kwarantanny

Kompleks, który ma powierzchnię 46 boisk piłkarskich został wybudowany w niecałe trzy miesiące. Zastąpi hotele kwarantannowe porozrzucane po całym Kantonie (mieście w prowincji Guangdong). Co najmniej dwutygodniową izolację będą w nim odbywali zarówno chińscy jak i zagraniczni podróżni przywożeni tam bezpośrednio z lotniska. Każdy pokój wyposażono w kamerę do rozmów wideo i zasilany przez sztuczną inteligencję termometr. Żeby zminimalizować kontakt z personelem ośrodka, posiłki będą trzy razy dziennie dostarczane przez roboty.

"To prawdopodobnie najnowocześniejsze centrum kwarantannowe na świecie. Bardzo zaawansowane technologicznie, bardzo wyrafinowane" - ocenił badacz z nowojorskiego think tanku Council on Foreign Relations (CFR) Yanzhong Huang.

Międzynarodowa Stacja Zdrowia w Kantonie - jak oficjalnie nazwano kompleks - to pierwsza tego typu placówka w Chinach. Zdaniem ekspertów może być pierwszą z wielu, szczególnie w prowincji Guandong. Już teraz miasto Dongguan buduje własną wersję ośrodka, w której będzie 2 tys. pokoi. Podobne plany ma również Shenzhen.

Kwarantanna w Chinach

Od ponad 18 miesięcy Chiny są zamknięte dla większości obcokrajowców. Ci nieliczni, którzy zostaną wpuszczeni oraz powracający chińscy obywatele muszą przejść co najmniej dwutygodniową, obowiązkową kwarantannę hotelową, a następnie spędzić kolejny tydzień izolacji domowej. Regulacje te dotyczą także osób zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Pomimo drakońskich obostrzeń związanych z pandemią, koronawirus wielokrotnie przenikał przez chińskie granice, zauważa CNN. W maju wariant Delta spowodował falę infekcji w Guangdongu. Prowincja przyjmowała wtedy 90 proc. wszystkich zagranicznych podróżnych przybywających do Chin.

